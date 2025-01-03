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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te Yüzde 4 Büyüme Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı için net ihracat ve yatırım desteğiyle büyüme hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te Yüzde 4 Büyüme Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Büyüme Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı için net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının desteğiyle yüzde 4 büyüme oranına ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Bu açıklama, ülkenin ekonomik dinamizmini artırmayı amaçlayan stratejik adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik Hedefler ve Stratejiler

Erdoğan, yaptığı konuşmada, ekonomik büyüme stratejilerinin detaylarını paylaşarak, Türkiye'nin mevcut mevcut potansiyelinin bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Net ihracatın ve sabit sermaye yatırımlarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, önümüzdeki dönemde bu alanlara yönelik desteklerin artırılacağını bildirdi.

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