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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ülkenin Büyükelçilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Slovakya, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul ederek güven mektuplarını aldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ülkenin Büyükelçilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovakya, Özbekistan ve Cezayir'in büyükelçilerini kabul ederek diplomatik ilişkileri güçlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini tanıtan büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bir büyükelçi ile ayrı ayrı görüşmeler yaparak ülkeler arası ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

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