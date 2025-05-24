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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde yöresel oyunları izledi ve akrobatik at gösterisini hayranlıkla takip etti.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 7. Etnospor Kültür Festivalini ziyaret etti. Festival, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenmekte olup Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla hayata geçirildi.

Festivaldeki Öne Çıkan Anlar

Festivalde, yöresel oyunları izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin gerçekleştirdiği akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayraklarını gururla dalgalandırdı. Bu anlar, katılımcılar arasında coşkulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, festivalin yerel kültür ve geleneklerin önemini vurgulayan bir etkinlik olarak dikkat çekti. festivalin, geleneksel değerleri ve milli kimliği ön plana çıkardığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Programda Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Programda Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

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