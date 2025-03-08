Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Haliç Kongre Merkezi'nde iftar programına katılacak.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 04:51
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 04:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katılacak. Bu özel etkinlik, kadınların toplumdaki rolünü ve önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul'da gerçekleşecek bu program, kadınların hakları ve eşitliği konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan bu iftar, kadınlar için bir araya gelme ve dayanışma ortamı sağlayacak.

Etkinlik, katılımcılara ilham vermeyi ve toplumda kadın-erkek eşitliği konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini hatırlatmayı amaçlıyor.

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