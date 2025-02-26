Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlerden Duygusal Doğum Günü Sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından Atatürk Havalimanı'nda doğum gününde karşılandı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlerden Duygusal Doğum Günü Sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlerden Duygusal Doğum Günü Sürprizi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a unutulmaz bir doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve teşkilat üyeleri, Erdoğan'ı Ankara'dan İstanbul'a gelirken Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı.

Gençler, ellerinde pasta ve çiçeklerle bekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü coşku dolu sözlerle kutladı. "Tenzile annenin duası, milyonların umudusun." ve "İyi ki doğdun reis." gibi pankartlar taşıyan gençler, Erdoğan'a olan bağlılıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle samimi bir şekilde selamlaşarak, duygu dolu bir sohbet gerçekleştirdi. Bu özel an, gençlerin ve Erdoğan'ın birlikte paylaştığı sevgi dolu başlangıçları simgeliyor.

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