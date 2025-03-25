Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden 55 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'daki izinsiz protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 55 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden 55 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul'da Protestolar Sonrası Gözaltılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Saraçhane'deki izinsiz gösterilerin ardından 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi. Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyeti Harekete Geçti

Bu kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen 14 şüpheli ise sonrasında yakalandı. Böylece toplamda 55 şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış oldu.

Şu an gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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