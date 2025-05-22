Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı Çocuklarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen Adıyamanlı çocuklarla sıcak bir buluşma gerçekleştirdi.

Sevgi Dolu Anlar

Erdoğan, AK Parti içindeki temaslarını sonlandırdıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Yolda, Adıyaman'dan gelen çocukların şehitler anıtını ziyaret ettiğini öğrenince aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti.

Hatıra Fotoğrafı

Gözlerden düşmeyen sıcak bir atmosferde, Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmadı. Erdoğan, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.