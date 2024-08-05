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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'nı Uzatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'nı Uzatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'nın Süresini Uzattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında önemli bir açıklamada bulundu. Aile Destek Programı'nın iki yıldır uygulanmakta olduğunu belirten Erdoğan, bu destek programının sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Aile Destek Programı kapsamında sağlanan yardımların devam edeceğini ve 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını" ifade ederek, bu adımın ailelerin ekonomik durumunu güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Programın Amacı

Bu program, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik finansal destek sağlamayı hedefliyor. Erdoğan, sosyal devlet anlayışının gereği olarak hayata geçirilen bu programın ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

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