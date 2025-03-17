Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Kütüphane'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret ederek bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Kütüphane'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Kütüphane'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Kütüphane'yi ziyaret etti. Ziyaret, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce gerçekleştirildi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda bulunan AK Kütüphanede incelemelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bazı partililer tarafından karşılanan Erdoğan, kütüphaneyle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı ve ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Kütüphane, içinde 18 binden fazla kitap barındırırken, kütüphanenin duvarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çekici bir sözü olan "Oku, Düşün, Uygula; Neticelendir" ifadesine yer verildi.

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