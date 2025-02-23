Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde muhalefeti eleştirip, Türkiye'nin geleceğine dair umutlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Erdoğan: "Demokrasi Sorunumuz Var"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, demokrasiye gölge düşüren muhalefeti eleştirerek, "Demokrasiyi, üzerine terör ve hırsızlık gölgesi düşürerek zehirleyen, iftirayı ve çarpıtmayı siyasal iletişimin merkezine yerleştiren bir muhalefet sorunumuz vardır" ifadelerini kullandı.

Milletle Aynı İstikamette Yürüyüş Vurgusu

Erdoğan, konuşmasında, AK Parti'nin köklü değerleri ve milletle olan bağına dikkat çekerek, "Biz gökten zembille inmedik. Siyaset ve toplum mühendisliğinin ürünü olarak sahneye çıkmadık. Milletin partisi olarak doğduk, büyüdük ve bugünlere kadar öyle geldik." dedi.

Başarıların Faturası Seçmene Kesilmez

AK Parti'nin siyaset anlayışını samimiyet ve dürüstlük üzerine kurduğunu vurgulayan Erdoğan, kendi başarısızlıklarının faturasını seçmene kesen kibirli siyaseti kapılarında görmek istemediklerini belirtti. "Eksiklerimizi göz önüne alarak daha iyisiyle telafi etmek için milletin karşısına çıkıyoruz" diyerek, iç muhasebe yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Geçmişine Dikkat Çekti

Konuşmasında Türkiye'nin geçmişteki siyasi istikrarsızlığa dikkat çeken Erdoğan, bir dönemde sivil siyasetin gölgelendiğini ve seçilmiş başbakanların görevden alındığını hatırlattı. "Her 10 yılda bir işletilen darbe mekaniğiyle milli irade çalındı" diyerek, Türkiye'nin yaşadığı siyasi krizlerin ulusal bir kriz haline geldiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" ve Dönüşüm

Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için önemli bir vizyon sundu. "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, muhalefeti dönüştürme görevimizi yerine getirmekten kaçınmayacağız" diyerek, şu anki durumun çözüm adresinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu vurguladı. "Demokrasiye dair yaşanan sorunlara karşı AK Parti her zaman çözüm üretecektir" ifadelerini kullandı.

Sonuç

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan bu konuşmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem mevcut durumu değerlendirip hem de geleceğe yönelik umut dolu bir mesaj verdiğini gösteriyor.

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