Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde Konuştu

AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin önemli mesajlar verdi.

Fatih Şahin: "Zulüm ve Haksızlık Karşısında Duruyoruz"

Fatih Şahin konuşmasında, "AK Parti zulüm ve haksızlık karşısında duran bir partidir. Bu dava dünyanın neresinde olursa olsun her zaman mazlumun yanında zalimin karşısındadır." dedi. Şahin, Gaziantep'in Erdoğan'ın yanında durduğunu vurgulayarak, AK Parti'nin insanı merkezine alan bir parti olduğunu ifade etti.

Abdulhamit Gül: "Mazlumların Sesi Olacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlediklerini belirterek, "Türkiye'yi daha feraha erdirmek, mazlumların sesi olmak için AK kadrolarla birlikte geliyoruz. İşte bunun için aşkla ve heyecanla durmadan çalışacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Çiğdem Karaaslan da selamlama konuşması yaptı.