Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısına Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısını Yönetecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 14:00'te partinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, partinin güncel meseleleri ve gelecek stratejileri ele alınacak. Erdoğan'ın liderliğindeki bu önemli buluşmada, partinin hedeflerine yönelik kararlar alınması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.