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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar verdi ve millete hizmetin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. Kuruluş Yılı Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Erdoğan, 23 yıllık süreçteki gelişmeleri vurguladı.

Programda Duygusal Anlar

Etkinlikte konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün mutluyuz, gururluyuz. 23. yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz," ifadelerini kullandı. AK Parti'nin geçmişteki çalışmalarına değinen Erdoğan, milletin destekleriyle büyük bir yolculuk katettiklerini ifade etti.

Milletle Birlikte Büyüdük

Erdoğan, "Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizleri destekleyen, her zorlukta yanımızda duran milletimize teşekkür ediyorum," diyerek, milletin önemine vurgu yaptı. Ayrıca içtenlikle allah’a hamdederek, "Rahmet-i Rahman’a kavuşan arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum," şeklinde ifadelerde bulundu.

23 Yılda Sağlanan Kazanımlar

AK Parti’nin, "Türk siyasetinin çıkış noktası" olduğunu belirten Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye" mücadelesi verdiklerini belirtti. "Her zaman sorumluluk bilinciyle hareket ettik," diyen Erdoğan, sorunları çözme konusunda kararlılık gösterdiklerini aktardı.

Karşılaşılan Engeller ve Mücadele

Etkili konuşmasında Erdoğan, AK Parti'nin yola çıktığı günden itibaren karşılaştığı engelleri ve mücadeleleri de anlattı. "Milletin iradesini yok saymaya çalışanlara karşı her zaman dik durduk," dedi.

Sonuç Olarak

Erdoğan, "Bugün, 23 yıllık serüvenimizde milletimizle birlikte nice başarılar elde ettik," diyerek, gelecekte de aynı azimle çalışacaklarını belirtti ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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