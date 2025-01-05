Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi Yüzde 50 Bandına Taşımayı Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük kongresine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kongreyle birlikte partinin yeni bir döneme zemin hazırlayacağını vurguladı.

Yeni Dönem ve Hedefler

Erdoğan, "Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır" dedi. Bu açıklama, partinin stratejik hedeflerinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni dönem, AK Parti'nin politikalarını ve seçim stratejilerini yeniden şekillendirmesi açısından kritik bir öneme sahip.