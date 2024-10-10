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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'u ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a Resmi Ziyarette Bulundu

Başkan Erdoğan Tiran'a Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi görüşmeler yapmak amacıyla özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.

Karşılama Töreni

Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska ve diğer yetkililer tarafından karşılama töreni ile karşılandı.

Görüşmeler Başladı

Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne hareket etti.

İlk Günkü Heyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile birlikte Arnavutluk’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere eşi Emine Erdoğan ile özel...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere eşi Emine Erdoğan ile özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere eşi Emine Erdoğan ile özel...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere eşi Emine Erdoğan ile özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı.

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