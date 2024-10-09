Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-11 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretlerin ikili ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçireceği ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmaların ele alınacağı belirtildi.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantıları

Erdoğan, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla yapılacak yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek. Ziyaret sırasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek. Bu cami, Türkiye tarafından finanse edilen Balkanlar'ın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

İş Forumları ve Anlaşmalar

Daha sonra Belgrad'a geçerek Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile bir iş forumuna katılacak olan Erdoğan, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanmasını da planlıyor.

Görüşmelerdeki Konular

Bunun yanı sıra görüşmelerde Balkanlar'daki gelişmeler ve güncel küresel meseleler üzerinde de durulacak. Özellikle Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları gibi konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.