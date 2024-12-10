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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü: Suriye Gelişmeleri Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü: Suriye Gelişmeleri Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Arasında Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler Tartışıldı

Görüşme sırasında, Suriye'deki son gelişmeler ve diğer bölgesel ile küresel konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Erdoğan, Suriye'ye Destek Vurgusunu Yeniledi

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Aliyev'den Memnuniyet İfadesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Suriye'deki yeni durumla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu telefon görüşmesinin, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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