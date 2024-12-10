Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü: Suriye Gelişmeleri Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Arasında Kritik Görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Bölgesel ve Küresel Gelişmeler Tartışıldı
Görüşme sırasında, Suriye'deki son gelişmeler ve diğer bölgesel ile küresel konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Erdoğan, Suriye'ye Destek Vurgusunu Yeniledi
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
Aliyev'den Memnuniyet İfadesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Suriye'deki yeni durumla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu telefon görüşmesinin, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.