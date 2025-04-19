Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Hastanesinde Hasta Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek sağlık sektörüne verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Açılış programının ardından hastanede bulunan çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Erdoğan, aynı zamanda sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi. Bu tür ziyaretlerle hastaların morale ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı'nın birebir desteği önemli bir mesaj taşıyor.

Erdoğan, ziyaretinin ardından Bağcılar Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile bir araya geldi. Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti anısına bir hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastanedeki hastaları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastanedeki hastaları ziyaret etti.