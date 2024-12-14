Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarıyla Yönetiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalar ile zor süreçlerin başarıyla yönetildiğini ifade etti. Erdoğan, bu süreçlerin devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin kararlı duruşunu sürdürdüğüne dikkat çekti.

Bütün Muhataralı Süreçlere Dikkat

Erdoğan, "Bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz" diyerek, hükümetin almış olduğu kararların önemini ve etkisini bir kez daha dile getirdi.