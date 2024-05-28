Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında MGK Toplantısı: Önemli Kararlar Alındı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat 40 dakika boyunca devam etti.

Gündem Terörle Mücadele Üzerineydi

2024'ün üçüncü toplantısını gerçekleştiren MGK'nın gündeminde, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları bulunuyordu. Toplantı sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi sunuldu.

Irak'la eş güdüm ve iş birliğinin artırılması ve bölgemizdeki kalkınmaya yönelik müşterek gayretlerin güçlendirilmesi vurgulandı.

PKK/KCK-PYD/YPG'nin Irak ve Suriye'deki faaliyetlerine karşı mücadelede kararlılık vurgulandı, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'deki katliamları sürdüren İsrail'in insanlık suçlarına son vermesi çağrısı yapıldı.

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için çabaların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen olumlu gelişmelere destek verildi.

Yapay zeka alanındaki ilerlemelerin önemi ve Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmesi gerekliliği vurgulandı.

Toplantı sonrası kamuoyuna yapılan açıklama ile alınan kararlar ve vurgulanan konular detaylı bir şekilde paylaşıldı.