Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi için bir tören düzenledi. Burada yaptığı konuşmada, bu muazzam eserin İstanbul'un tarih, kültür, sanat ve spor alanlarında önemli bir merkeze dönüşeceğini vurguladı.

"İstanbul Sporda da Bir Başkent Olacak"

Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz bu muazzam eserle İstanbul, tarih ve sanatın yanı sıra sporun da başkentlerinden biri olacaktır." şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, bu tür tesislerin gençlere tüm spor branşlarında eğitim verme ve spor yapma imkanı sunacağına dikkat çekti.

Törene katılanlar, İstanbul’un spor alanındaki gelişimine dair umut dolu mesajlar aldılar.