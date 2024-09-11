Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan yönetimini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Beşiktaş'ın 121 Yıllık Başarısı

Erdoğan, kabul sırasında Beşiktaş'ın tarihi başarılarına vurgu yaptı: "121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip..."

Başkan Hasan Arat ve ekibine başarılar dileyen Erdoğan, "Başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum," dedi.

Bu ziyaret, Beşiktaş'ın Türk sporuna katkılarını ve ilerleyen dönemlerdeki hedeflerini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.