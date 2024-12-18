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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Ödülleri Töreninde Kuantum Bilgisayar Vizyonunu Paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarıyla bir araya geldiği törende Türkiye'nin kuantum bilgisayar teknolojisinde atılım yapacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Ödülleri Töreninde Kuantum Bilgisayar Vizyonunu Paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Ödülleri Töreninde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız bu kritik adımla Türkiye'yi küresel rekabette çok stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye’nin Bilim İnsanları İle Buluşması

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Erdoğan, bilim insanları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yurt içi ve yurt dışındaki bilim çalışmaları için başarılı olan tüm bilim insanlarına başarılar diledi.

Bilim Ödülleri ve Başarılar

Erdoğan, bu yıl 57 bilim insanına ödüllerini takdim edeceklerini belirtti. Törende, TÜBA TESEP kapsamında 4'ü telif eser ödülü, 1'i Halil İnalcık Özel Ödülü, 1'i Kemal Karpat Özel Ödülü ve 1'i jüri özel ödülü olmak üzere toplam 7 eserin ödüle layık görüldüğünü ifade etti. "Böylece bugüne kadar 246 Türkçe bilimsel telif eserimize TÜBA TESEP ödülü vermiş oluyoruz" diye ekledi.

Genç Bilim İnsanı Ödülleri

Bu yıl 20 farklı üniversitede çalışan 25 genç bilim insanına ödül verileceğini açıklayan Erdoğan, "Böylelikle 2001'den bugüne kadar TÜBA GEBİP Ödülü kazanan genç bilim insanı sayımız 669'a yükselecektir" dedi.

Bilim ve Sanatın Takdiri

Erdoğan, tıp ilminin önde gelen isimlerinden İbn-i Sina'nın, "Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder" dediğini hatırlatarak, türünün önemli projelerinin destek bulamaması durumunda nasıl geri planda kaldığını vurguladı. "Bilim tarihi aynı zamanda yarım kalmış, akim kalmış çalışmalar mezarlığıdır" şeklinde konuştu.

Ülkenin İçinden Geçen Zorluklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bilim ve teknolojinin uzun yıllar boyunca sınırlı bir uğraş alanı olarak görüldüğünü ve bilim insanlarının hak ettikleri destek ve ilgiyi bulamadığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg ve diğer projeler üzerinden ülkenin bilim alanındaki gelişimlerinin nasıl olumsuz etkilendiğine de değindi.

Kuantum Bilgisayar İle Küresel Rekabet

Erdoğan, süper bilgisayarların bile yıllarca uğraştığı karmaşık problemleri kuantum bilgisayarların yalnızca birkaç dakikada çözebildiğini belirtti. "Biz kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız bu kritik adımla Türkiye'yi küresel rekabette çok stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" diyerek, önümüzdeki dönemde kurulacak 'süper iletken çip üretim evi' ile daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlarına ulaşmanın yolunun açılacağını belirtti.

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