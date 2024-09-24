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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Filistin İçin Seslendi

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki durumu eleştirerek, uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Filistin İçin Seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki Konuşmasında Filistin’i Savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na hitap ederken, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti. Konuşmasında, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" dedi.

Gazze’deki Çocukların Ölümü ve Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Erdoğan, Gazze'deki krize vurgu yaparak, birçok çocuğun temel gıda ve hayati ihtiyaçlardan yoksun kaldığını ifade etti. "Bugüne kadar yüzlerce Gazzeli çocuğun öldüğünü ve halen de ölmeye devam ettiğini" belirtti.

İnsan Hakları ve Gazze'deki Vahşet

Konuşmasında uluslararası insan hakları örgütlerine seslenen Erdoğan, "Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların hakları yok mu?" şeklinde sordu. Ayrıca, uluslararası basın kuruluşlarının da bu meselelere duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Toplumun Görevi

Erdoğan, uluslararası topluma düşen görevi hatırlatırken, Filistin halkının direnişinin meşru olduğunu dile getirerek, bu konuda sessiz kalmanın utanç verici olduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırganlığı ve Ortaklıklar

Filistin'deki yaşananların büyük bir ahlaki çöküş olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ayakta kalmaya çalışan Gazze halkı için uluslararası koruma mekanizmaları geliştirilmelidir" dedi. Ayrıca, "İsrail'in saldırganlığının arkasında kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülke var" şeklinde konuştu.

Tam Destek ve Yardım Çabaları

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve şu ana kadar 60 bin tonu aşan yardım göndermiş durumda olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Gazze halkına yardım elinin uzatılmasının önemine değindi.

Erdoğan, uluslararası toplumdan acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve Gazze’ye insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını talep etti.

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