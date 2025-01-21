Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Dayanışma Günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dayanışma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günün önemine dikkat çekerek, "Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür," dedi. Erdoğan, konuşmasında, toplumun her kesiminden, siyasetçilerden, medya mensuplarından ve yerel yöneticilerden vatandaşların acısına hürmet göstermelerini beklediklerini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, tüm vatandaşların birlik içinde hareket etmesinin önemine değinerek, "Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil herkesten vatandaşımızın acısına hürmet bekliyoruz," ifadelerini kullandı. Bu mesajla, toplumun dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizdi.