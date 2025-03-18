Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çanakkale Şehitlerine Ebediyen Sahip Çıkacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de kardeşliğin önemini vurguladı ve geleceğe birlikte yürüme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çanakkale Şehitlerine Ebediyen Sahip Çıkacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de gerçekleştirilen anma etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. "Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz" diyen Erdoğan, birlik ve beraberlik duygusunun önemine dikkat çekti.

Kardeşliğin Önemi

Erdoğan, konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarihinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin, milletin kolektif hafızasını canlandırmak açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Bu açıklamalar, Türk milletinin geçmişe olan bağlarını güçlendirirken, geleceğe yönelik de ortak hedefler belirlemede önemli bir zemin oluşturuyor.

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