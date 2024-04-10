Bist 100
9.814,19 0%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanıyla telefon görüşmesi yaptı!

Bugün daha önceki saatlerde Kazakistan, İran ve Nijerya ile görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ile yeni bir görüşme daha yaptı.

Yayın Tarihi: 10.04.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanıyla telefon görüşmesi yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yeni bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştüğü aktarıldı. Bugün önceki saatlerde İran, Nijerya ve Kazakistan’la görüşen Erdoğan, az önce Cezayir ile de görüşme yaptı. 

Aktarılanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile İsrail ve Filistin arasında devam eden savaştaki kalıcı ateşkesi konuştu. İnsani yardımların bölgeye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması için iki devletin de çözüm odaklı müzakerelere devam edeceği de görüşüldü. Daha sonra ise Erdoğan ile Tebbun, karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. 

İLGİLİ HABERLER

Uyumadan önce yüze sürünce lekeden eser bırakmıyor! Lekesiz cildin sırrı onda

İster bayrama ister çayın yanına! Yapımı pratik revani tarifi

ŞOK'ta çok satan ürün 59 TL'ye indi! Yetişen hem kendisine hem komşusuna alacak

3 bankadan gece yarısı flaş karar! Hesabı olana tek seferlik 17 bin TL sözü çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
3
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
4
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
5
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

ŞOK'ta çok satan ürün 59 TL'ye indi! Yetişen hem kendisine hem komşusuna alacak

Peugeot Nisan ayına bomba gibi kampanyayla girdi! Bu fiyatlar bayilere koşturur

İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek

3 bankadan gece yarısı flaş karar! Hesabı olana tek seferlik 17 bin TL sözü çıktı!

İster bayrama ister çayın yanına! Yapımı pratik revani tarifi

Uyumadan önce yüze sürünce lekeden eser bırakmıyor! Lekesiz cildin sırrı onda

A101 o ürüne 30 TL birden indirim yaptı! 12 Nisan'a kadar geçerli olacak

Tıkalı damarları şelaleye çeviriyor! Her gün iki kaşığında şifa yüklü

Samsung'un bu modelini kullananlar eyvah! Artık çekmeceye kaldırabilirsiniz!

En düşük emekli maaşı değişti! Milyonlarca emekli artık bu rakamı alacak!

Görseldeki çiçeklerden eksik yaprağı sadece şahin gibi gözleri olan bulabiliyor!

Bu telefon hem çok ucuz hem de dakikalar içinde şarjı fullüyor! Samsung, Apple üzülecek