Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanıyla telefon görüşmesi yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yeni bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştüğü aktarıldı. Bugün önceki saatlerde İran, Nijerya ve Kazakistan’la görüşen Erdoğan, az önce Cezayir ile de görüşme yaptı.

Aktarılanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile İsrail ve Filistin arasında devam eden savaştaki kalıcı ateşkesi konuştu. İnsani yardımların bölgeye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması için iki devletin de çözüm odaklı müzakerelere devam edeceği de görüşüldü. Daha sonra ise Erdoğan ile Tebbun, karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.