Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı'nı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı olarak yapıldı.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bu toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.