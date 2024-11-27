Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin Sorumsuz Yöneticilerine Göz Yummayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi Sert Sözlerle Eleştirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "CHP'nin sorumsuz yöneticilerinin ordumuzu nizamsızlık, intizamsızlık, disiplinsizlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmasına göz yummayacağız" diyerek partisinin duruşunu net bir şekilde ifade etti.

Ordu ve Ulusal Savunma

Erdoğan, “Kahraman ordumuz vesayet heveslilerinden ve FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe vatan savunması görevini çok daha etkin, çok daha başarılı bir şekilde yerine getirmeye başlamıştır” ifadelerini kullanarak, ülkenin sınırları ötesinde terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarının, bölücü terör örgütlerinin uzantıları tarafından gölge düşürülmesine müsaade etmeyeceklerini de ekledi.

CHP’nin İki Yüzlü Siyaseti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin tutumunu eleştirerek,“Milletimizin haklarını savunmayı gerekirse canımız pahasına sürdüreceğiz” dedi. Ordunun geçmişte yaşadığı sorunları hatırlatarak, “Ordumuza siyaset virüsü bulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Bu süreçte şu değişmez gerçeğe bir kez daha şahitlik ediyoruz” diyerek, CHP zihniyetinin çarpık yüzünün her sınamada açığa çıktığını belirtti.

Ekonomik Kriz ve CHP'ye Verilen Oylar

Cumhurbaşkanı, CHP'ye oy veren vatandaşların çoğunun “istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bırakıldığını” ifade ederek, partisinin kendi hatalarını ve eksikliklerini de kabul etti.

“Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok insan CHP'yi tercih etmek durumunda kaldı” diyen Erdoğan, bu durumun müsebbibinin AK Parti olduğunu belirtti.

Yolsuzluk İddiaları ve Hesap Verebilirlik

Erdoğan, CHP'nin geçmişteki yolsuzluk iddialarını ve eleştirilerini hatırlatarak, “Milletimiz bu hırsızlıkların hesabını sandıkta soracaktır” vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı, “Halkçı belediyecilik sloganı altında nasıl bir soygun düzeninin işletildiğini hep birlikte göreceğiz” ifadesiyle CHP'yi yeniden gündeme getirdi.

Gelecek Vizyonu

Erdoğan, seçimlere kadar ülkedeki sıkıntıları çözme hedefinde olduklarını belirterek, “Türkiye Yüzyılı hedefimizden sapmayarak, iktidarımızı sürdüreceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.