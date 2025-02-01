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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Normalleşmesine İzin Verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin normalleşmesine fırsat verilmediğini ve partinin büyük bir savrulma yaşadığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Normalleşmesine İzin Verilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin normalleşme sürecine fırsat verilmediğini belirtti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki fırsat vermediler. Daha sonra eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, siyasetteki gergin ortamı bir kez daha gözler önüne sererken, Erdoğan'ın CHP'nin tutumuyla ilgili eleştirileri dikkat çekti. Partinin içsel mücadeleleri ve ideolojik konulardaki belirsizlikler üzerine yaptığı yorumlar, muhalefetin geleceği hakkında tartışmalara da yol açtı.

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