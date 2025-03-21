Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye Terör Örgütleri ile Arasına Mesafe Koyma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yalnızca belediyelere çökmüş haramilerle değil, aynı zamanda marjinal yapılar ve terör örgütleri ile de arasına mesafe koyması gerektiğini açıkladı.

Erdoğan, bu çağrısını yaparken, CHP'nin mevcut durumu ve politikalarına yönelik ciddi eleştirilerde bulundu. Bu durum, siyasi arenada önemli tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

CHP'nin, ulusal güvenlik ve toplumsal huzur açısından kritik öneme sahip olan bu meselelere yaklaşımının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, partinin daha sağduyulu bir politika izlemesi gerektiğinin altını çizdi.