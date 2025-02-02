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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cinsiyetsizleşme Cinneti Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinsiyetsizleşmenin erkekleri de kapsayan bir cinnete doğru evrildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cinsiyetsizleşme Cinneti Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cinsiyetsizleşme Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada cinsiyetsizleşmenin tehlikelerine dikkat çekti. Erdoğan, "Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır." şeklinde ifadelerde bulundu.

Toplumun Değişen Dinamikleri

Erdoğan, toplumsal cinsiyet kavramlarının önemine vurgu yaparken, cinsiyetsizleşmenin bireyler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri de dile getirdi. Bu konuda alınacak önlemlerle ilgili önerilerde bulundu.

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