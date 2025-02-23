Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı Türkiye'nin Güvencesidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın güçlü yapısının Türkiye'nin güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı Türkiye'nin Güvencesidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın önemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhur İttifakı sapasağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir, ülkemizin bekası, milletimizin kardeşliği güvence altındadır" dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve iç politikadaki birlikteliğe dair önemli bir mesaj taşıyor. Erdoğan, ittifakın güçlenmesiyle birlikte ülkenin geleceğinin daha parlak olacağına inandığını dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin çeşitli zorluklarla yüzleştiği bu dönemde kritik bir rol oynayacağını belirten Erdoğan, ülkenin stabilitesine ve huzuruna katkı sağlamak adına birlik beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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