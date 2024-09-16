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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Uyarısı

Erdoğan, adaletin reyting peşinde koşulmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sosyal medya ve medya kuruluşlarının reyting peşinde koşmasına alet edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Adalet ve Medya İlişkisi

Erdoğan, konuşmasında, "Adaletin reyting, etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız. Başta medyamız olmak üzere, tüm sorumluluk sahipleri azami hassasiyet göstermeli" ifadelerini kullandı.Medyanın Rolü Önemli

Bu açıklamalar, medyanın adalet üzerindeki etkisi ve sorumlulukları üzerine önemli bir tartışmanın da kapılarını araladı.

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