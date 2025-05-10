Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Destek Programı ve Mücadele Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulundu. Tüketim kültürünün evliliği zorlaştıran etkilerine karşı kararlı bir mücadele verdiklerini belirten Erdoğan, "LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Aile Yılı ve Sosyal Destekler

Erdoğan, konuşmasında 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini vurgulayarak, doğum ve evlilik yardımlarına ilişkin detaylar paylaştı. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse yine 5 yaşına kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacağını ifade etti.

Ayrıca, gençlerin evlenmesi için Aile ve Gençlik Fonu oluşturacaklarını belirten Erdoğan, bu fonun pilot uygulamasının deprem bölgesinde başlatıldığını ve şimdi tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtti. Erdoğan, "Evlenecek gençlerimiz için 150 bin lira tutarında, 2 yıllık geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Aile ve Toplum Güvenliği Mesajı

Erdoğan, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddelere karşı duruşlarının aileyi ve özellikle kadınlar ile çocukları koruma amacı taşıdığını ifade etti. "Alkol bağımlılığı, aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir" diyen Erdoğan, içki bağımlılığı nedeniyle birçok ailenin yuvasının yıkıldığını kaydetti.

Erdoğan, "Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh ve güvenli yarınlara ulaşmak için çalışıyoruz." dedi.

Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı, terörle mücadele hedeflerine de değinerek, "Cumhur İttifakı olarak, terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz," dedi. Herkesin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz," diyerek umut verici bir mesajla konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katılarak konuşma yaptı.