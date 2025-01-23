Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetle Mücadelede Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarıyla mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız" ifadeleriyle, bu alandaki mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Şiddetle Mücadelede Hedefler

Bu doğrultuda, şiddet mağdurlarının korunması ve etkili bir şekilde desteklenmesi için daha fazla kaynak ve eğitim programları sunulması hedefleniyor. Erdoğan, toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, tüm kurumların işbirliği ile bu konunun üstesinden gelineceğini ifade etti.