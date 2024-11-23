Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile ve Değerler Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada aile mefhumunun ve toplumsal yapının tehdit altında olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Aile mefhumumuz, toplumsal yapımız, örfümüz, değerlerimiz ve kutsallarımız, küresel düzeyde bilinçli ve çok yönlü bir saldırı altındadır." dedi.

Toplumsal Değerlerimiz Korunmalı

Erdoğan, aile ve manevi değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerken, bu konudaki hassasiyetin arttırılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin aile yapısının korunması için mücadele edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.