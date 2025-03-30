Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Teşkilatlarına Ramazan Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarına gönderdiği video mesajında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaları gündeme getirerek, "İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, süreç ilerledikçe belediyeleri saran suç örgütlerinin deşifre olacağını vurguladı.

Bayramın Manevi Havası ve Birlik Vurgusu

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda ettiklerini belirten Erdoğan, bayramların ülke ve millet için hayırlar getirmesini diledi. "Bayramın manevi ikliminin birlik ile beraberliği güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Zalimlik ve yıkımlarla dolu bölgelerdeki insanlara duyduğu empati ile dikkat çeken Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık 2024 itibarıyla Suriye'deki yaşanan zulümlerin sona erdiğini belirterek, "Suriye'nin milli birliğinin sağlanması ve kardeşlerimizin huzura kavuşması önceliğimizdir" ifadesini kullandı. Türkiye'nin 'terörsüz bir ülke' hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, "Huzur içinde bir arada yaşamak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Hukukun Üstünlüğü ve Devlet Yetkililerine Teşekkür

Erdoğan, yargı mensuplarına yönelik tehditlerin boşa çıktığını belirtirken, "Milletimiz tuzağı gördü ve provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi" şeklinde konuştu. Kolluk kuvvetlerini tebrik eden Erdoğan, gençlerin marjinal örgütlerin etkisinden uzak durmalarını vurguladı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Hedefleri

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemlerine odaklandıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için seferberlik içinde çalışacaklarının altını çizdi. "Ana muhalefetin iç kavgalarına taraf olmayacağız. Bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bayram mesajını, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dilekleriyle sonlandırdı.