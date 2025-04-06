Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 105. Yılını Coşkuyla Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ajansın Türk basın tarihinde sahip olduğu öneme dikkat çekti.

Türkiye'nin Sesi

Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın, Türkiye'nin sesi haline geldiğini vurgulayarak, "Anadolu Ajansı, Türk basın tarihinde önemli bir yer edinmiş, uluslararası arenada da ülkemizin duruşunu en doğru şekilde temsil etmiştir," dedi. Bu sözleriyle, başta ajans çalışanları olmak üzere, Türk basınına olan takdirini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki haber ihtiyaçlarını karşılama yönündeki katkıları, Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha takdirle karşılandı.