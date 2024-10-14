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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa ve Orta Doğu Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yeni anayasa ve Orta Doğu'daki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa ve Orta Doğu Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrasında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen kabine toplantısının ardından Türk milletiyle önemli mesajlar paylaştı. Anayasa'nın ilk dört maddesi hakkında süregelen tartışmalara değinen Erdoğan, mevcut anayasayla ilgili partisi ve Cumhur İttifakı'nın bir sorunu olmadığını vurguladı. “Daha Adil Bir Dünya Hedefimiz Var”

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti: "Daha adil bir dünya, daha müreffeh bir Türkiye idealine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı. Meclisin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında ise Türk demokrasisinin güncellenmesi gereğine dikkat çekti.

Güvenlik Endişeleri ve Orta Doğu Gelişmeleri

İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri saldırılarına da değinen Erdoğan, bu durumun bölgedeki dini fanatizmi artırdığını ifade etti. 7 Ekim tarihinden itibaren, asıl hedefin işgal politikasının devamı olduğunu dile getirdi.

“Uluslararası Sistem Aciz”

Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in saldırılarına karşı yeterince hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmediğini vurguladı: "Uluslararası sistem adına kaygı verici bir durumdayız. Bu saldırganlık karşısında sessiz kalmak acizliktir" dedi.

Gazze'ye Yardım Çalışmaları

Erdoğan, Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarındaki düşüşe ve tahliye operasyonlarına dair de bilgi verdi. Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm yolları seferber ettiğini ifade etti.

“Gereken Tedbirleri Alacağız”

Son olarak Erdoğan, terör tehdidini bertaraf etmek için gereken tüm tedbirlerin alınacağını belirtti ve halkı bilgilendiren siyasetçilere dikkat çekerek, tahrik edici söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

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