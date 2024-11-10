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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü Açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi ve tarihi detayları inceledi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Müze Köşkü Açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nü Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta İlgili İsimler

Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Açılışın ardından köşkü gezen Erdoğan, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Atatürk'ün Tarihi Fotoğrafları İncelendi

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Eşyalarına İlgi

Bardakçı'nın Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." diyerek tepkisini gösterdi. Ayrıca, Atatürk'ün kullandığı eşyaları, hediye edilen eşyalar, yazı takımı ve radyosu hakkında bilgi aldı.

Elçilik Kabul Salonu Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu'nda da incelemede bulundu ve burada sergilenen bir kilitli dolap hakkında bilgi aldı.

Yanında Önemli İsimler Vardı

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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