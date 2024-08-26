Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Birlik Ve Beraberlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumda farklılıkların ayrıştırıcı bir unsur olarak kullanılmasına karşı güçlü bir duruş sergiledi. Erdoğan, "Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz" diyerek birlik mesajı verdi.

Fitne Odaklarına Dikkat!

Erdoğan, toplumun bir arada durmasının önemine dikkat çekerken, farklılıkların zenginlik olduğunu ve bu zenginliklerin asla bölünmeye yol açmayacağını vurguladı. Bu mesajıyla birlikte toplumsal dayanışmayı ön plana çıkardı. Birlikte Daha Güçlüyüz

Cumhurbaşkanı, bu tür bölücü faaliyetlerin, ülkenin geleceğine zarar vereceğini belirterek, tüm vatandaşları bu konularda daha dikkatli olmaya davet etti.