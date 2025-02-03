Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu Kartalkaya Faciası Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da yaşanan üzücü facia ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Facianın hepimizin yüreğini dağladığını ifade eden Erdoğan, "Hepimizin yüreğini dağlayan bu olay, gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına bir dikkat çağrısı olmalıdır." dedi.

Turizmcilerin Sorumluluğu

Erdoğan, ayrıca turizm sektöründeki paydaşların bu olaydan gerekli dersleri çıkaracaklarına inandığını vurgulayarak, "Turizmcilerimizin bu tür trajedilerin yaşanmaması için gereken önlemleri alacaklarından şüphem yok." şeklinde konuştu.