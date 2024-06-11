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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Merkezi'ne sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan ve Özel, genel merkezde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Merkezi'ne sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulunmak üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. İkili, genel merkez önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Özel CHP Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret ettiği 18 yıl öncesinden bu yana bir ilk oldu.

Cumhurbaşkanlığı Forsu Dalgalandı

CHP Genel Merkezi önünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı. Bu jest, ziyaretin önemini ve iki parti arasındaki diplomatik nezaketi vurguladı.

İlk Görüşme 2 Mayıs'ta Gerçekleşmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Bu kabulde CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti'den Mustafa Elitaş da hazır bulunmuştu.

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