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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Mülteci Düşmanlığı Utanç Vesikasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi mülteci düşmanlığı nedeniyle eleştirerek, utanç duyulması gereken davranışlar içinde olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Mülteci Düşmanlığı Utanç Vesikasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi yaptığı açıklamalarda eleştirerek, "Yaptıklarından mahcubiyet duyması gereken CHP'nin, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi utanç vesikasıdır" ifadesini kullandı.

Ulusal Birlik Vurgusu

Erdoğan, mülteci meselesinin ulusal bir konu olduğunu belirtirken, Türkiye'nin bu duruma karşı yürüttüğü politikaları savundu.

CHP'nin Tavrı Eleştirildi

CHP'nin yaklaşımını eleştirirken, Erdoğan, mevcut hükümetin mültecilere karşı izlediği dostane tutumun önemine dikkat çekti. Mültecilerin insanların hayatını kurtarmak için geldiklerini hatırlatan Erdoğan, bu tür ayrımcı söylemlerin toplumda yalnızca kutuplaşma yaratacağını vurguladı.

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