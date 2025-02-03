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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yönelik desteklerini artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet sonrası mağdur olan depremzedelerin korunmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan, bu açıklamasıyla, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik devletin sağladığı desteklerin devam edeceğini ve asla yalnız bırakılmayacaklarını vurguladı. Ülke genelinde gerçekleşen destek çalışmaları ve yardımlar hakkında bilgi vererek, yaşanan sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

Depremzedelerin emniyeti ve refahı için devlet olarak tüm imkanların seferber edileceğini ifade eden Erdoğan, toplumsal dayanışmanın önemine de değindi. Yapılacak yardımların ayrım gözetmeksizin tüm depremzede vatandaşlara ulaşacağına dair güvence verdi.

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