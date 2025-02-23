Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Kaynaklı Fitne Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkes için zararlı olan dış kaynaklı fitneye karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Kaynaklı Fitne Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumda ayrıştırıcı etkiler yaratan dış kaynaklı fitne unsurlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dış Kaynaklı Fitneye Vurgu

Erdoğan, "Türk'e de Kürt'e de Sünni'ye de Alevi'ye de hiçbir faydası olmayan dış kaynaklı fitne ürünü bir literatür yığınıyla boğuşmaya vaktimiz yok" diyerek, toplumun bir arada durması gerektiğini ifade etti. Bu sözleriyle Erdoğan, birleşme ve beraberlik mesajı verdi.

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