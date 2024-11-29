Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Beklentileri: 2024'te Milli Gelir 1 Trilyon 331 Milyar Dolar Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2024 yılı sonu itibarıyla ekonomik hedeflerini duyurdu. Erdoğan, milli gelirimizin 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini beklediklerini ifade etti.

2024 Hedefleri

Erdoğan, ülkenin ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda, bu verilerin Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliği açısından önemli göstergeler olduğunu belirtti. Hükümetin alınacak tedbirlerle bu rakamlara ulaşmayı planladığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.