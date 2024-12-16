Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları' programına katıldı. Bu etkinlikte emeklilere destek vereceklerini ve onlarla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, emeklilerle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı ve tüm emeklilere sevgi ve saygılarını gönderdi. Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekliye sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Emeklilerin, yıllar süresince verdiği emeklerin ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynadığını söyleyen Erdoğan, kamuda, özel sektörde ve tarım gibi çeşitli alanlardaki katkılarına dikkat çekti.

“Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız tecrübelerle Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediniz” diyerek, genç nesillere rehberlik eden emeklilere teşekkür etti. Erdoğan, emeklilerin sosyal güvenlik sisteminde bir yük değil, değerli birer güç olduğunu vurguladı.

Emekli Sayısındaki Artış ve Yeni Destekler

Erdoğan, 2002 yılında 6,5 milyon olan emekli sayısının bugün 16,6 milyona ulaştığını belirterek, son 22 yılda emeklilere 10 milyon yeni birey eklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, emeklilere yönelik sosyal devlet anlayışı ve desteklerin sürekli güncellendiğini kaydetti. Emeklilere sağlanan konut yardımları ve bayram ikramiyeleri gibi çeşitli desteklere değinerek, 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi uygulamalarıyla bugüne kadar 252,1 milyar lira ödendiğini açıkladı.

2024 Yılı 'Emekliler Yılı' İlan Edildi

2023 Ekim ayında emeklilere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirten Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettiklerini duyurdu. Bunun emektar emeklilere verilen önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yıl boyunca yürütülecek çalışmalarla emeklilerin hayat kalitesinin artırılacağını ve sağlık, ulaşım gibi birçok alanda yeni desteklerin sunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” diye sözlerini tamamladı.