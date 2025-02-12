Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya Togg Hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'u Subianto'ya Armağan Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakartaya gitti. Burada, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldiği Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Toggu hediye etti.

İşbirliği ve Hediyenin Teslimi

Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında, Subianto'ya "Pamukkale beyazı" renginde Togg’u takdim etti.

Togg'un Özellikleri ve Liderlerin Sohbeti

Hediye edilen Togg'un bahçede incelenmesi sırasında iki lider bir süre sohbet etti. Erdoğan, Subianto’ya Togg’un özellikleri hakkında "Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Sesini duyamazsın." ifadeleriyle bilgi verdi.

Fotoğraf Çekimi ve Katılımcılar

İki lider, Togg’un önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu özel teslim törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da katıldı.